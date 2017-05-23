23 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة لدى بريطانيا: لم يتعرض أي من السعوديين لسوء في هجوم مانشيستر

بتاريخ أنحاء الوطن

لندن – واس :-

تتابع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بشكل مستمرة لآخر المستجدات مع السلطات البريطانية المختصة بعد هجوم مانشستر، وحتى الان – ولله الحمد- لم تبلغ السفارة بتعرض أي من المواطنين المتواجدين على الاراضي البريطانية بسوء.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اليوم ان المملكة تقف إلى جانب المملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب دولياً، معرباً عن تعازي المملكة الصادقة للشعب البريطاني بعد الهجوم الجبان في مانشستر”.

كما أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اليوم ‏اتصالًا هاتفيًا مع إدارة نادي الطلبة السعوديين في مانشستر ليطمئن على سلامة الطلبة والمتواجدين السعوديين في ?مانشستر، عقب حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس .

‏وتقوم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بمتابعة آخر المستجدات مع السُلطات البريطانية المختصة بشكل متواصل، وحتى الآن – ولله الحمد- لم تبلغ السفارة بتعرض أي أحد من المواطنين بسوء.

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