23 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: قمة الرياض “ملحمية”‎.. والملك سلمان “رجل حكيم جداً”

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي انعقدت في الرياض أول أمس الأحد، واصفاً إياها بـ”الملحمية”، ولافتاً إلى أنه لم يسبق في التاريخ أن حصل تجمع من هذا النوع.

كما أشاد ترامب بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أنه “رجل حكيم جداً”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأشار ترامب إلى أنه سيعمل مع قادة الدول العربية والإسلامية لدحر الإرهاب، مشدداً على أن السلام لا يمكن أن ينتعش في أرض ينمو ويترعرع ويُموّل فيها الإرهاب.

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