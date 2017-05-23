23 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقديم صرف رواتب “الجوزاء” للشهر الحالي.. تعرف على السبب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

تستعد المصارف المحلية، ابتداء من الساعات الأولى لصباح الخميس المقبل، لإيداع رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي.

ويأتي تقديم موعد الصرف ليوم الخميس، لمصادفة الموعد الرئيسي للصرف “5 الجوزاء”، يوم الجمعة واللذي يصادف إجازة رسمية حسب اللائحة  التي صدرت من مؤسسة النقد للبنوك المحلية، بتغيير مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة بما يتماشى مع مواعيد الإجازة الإسبوعية؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف يوم السبت، في حين تصرف يوم الخميس إذا صادف يوم الجمعة، وهو ما سيحدث خلال الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تعاد مع الراتب الحالي البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي تمت إعادتها بناءً، على الأمر الملكي الكريم.

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