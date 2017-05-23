تاريخية ينبع تحتفي بأول فوج لسياحة ما بعد العمرة.. وتستقبل وفد الاستثمار

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
استقبلت المنطقة التاريخية بينبع يوم أمس أول فوج من معتمري دولة ماليزيا وذلك في إطار برنامج سياحة ما بعد العمرة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتجول الوفد الماليزي بالمنطقة التاريخية بينبع بما تتضمنه من سوق الليل والمتحف ببيت بابطين واستمعوا على شرح موجز عن تاريخ المحافظة وتراثها.
وعبر عدد من الماليزيين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي اعتبروها مهمة لتعريف المعتمرين والزوار بتراث المملكة وآثارها، وقال محمد أنور أحد أعضاء الوفد إنني سعيد بهذه الفرصة العظيمة التي أتاحت لنا الفرصة للتعرف عن بعض المدن السعودية وتاريخها مضيفا كنا في السابق نأتي للملكة للعمرة ونغادر دون زيارة أي مدينة أخرى والآن تم السماح لنا بهذه الزيارة السياحية المهمة.
من جهته قال مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني إن هذا البرنامج يهدف لإتاحة الفرصة للمعتمرين للاطلاع على المناطق السياحية والاقتصادية والانفتاح على المجتمع السعودي مشيرا إلى أن برنامج ما بعد العمرة له أبعاد اقتصادية كبيرة تستهدف تخصيص برامج سياحية للمعتمرين للتجول في مختلف مدن المملكة المحددة في المسارات وهي الطائف وجدة وينبع والعلا وسيتم إضافة مدن أخرى كـ “أبها والرياض وحائل” في المرحلة المقبلة.
وأكد العنيني على أهمية هذه الزيارات للمعتمرين ليتعرفوا على تراث المملكة وحضارتها والاستفادة من تواجدهم في المملكة مشيرا إلى أن الترويج للمقومات السياحية لا يقتصر على وسائط الإعلام فحسب بل أن مثل هذه الوفود تعمل على الترويج بمختلف أشكاله عندما يعودون لأوطانهم بنشر الصور أو تعريف أقاربهم بما شاهدوه في هذه المدن من تاريخ وتراث.
وفي سياق منفصل زار المنطقة التاريخية مساء الاثنين وفد من الهيئة العامة للإستثمار بصحبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين والأجانب في مجال الطلاء وتعرفوا على ما تحتويه المنطقة التاريخية من محلات وأسواق ومتحف، وعبروا عن سعادتهم بهذه الفرصة التي كشفت لهم المعالم السياحية المهمة بمحافظة ينبع.
وقال أحد المستثمرين السعوديين عبدالله سعد الربيعة لقد تفاجأت بما شاهدته في ينبع من نقلة نوعية كبيرة في قاطع السياحة والخدمات وهو نتاج عمل وجهد كبير يقوم به المسئولين بالمحافظة ،مبديا شكره لمحافظ ينبع ومدير هيئة السياحة بينبع على البرنامج الذي أعد لهم مبينا أن الهدف من زيارتهم هو كشف الفرص الاستثمارية بالمملكة في هذا المجال واجتذاب المستثمرين الأجانب لاستثمار هذه المقومات والامكانيات الهائلة بما يعود على الوطن بالخير والازدهار.