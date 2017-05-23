‏ مدني ‫بدر‬ يباشر حادث انقلاب ناقلة وقود بطريق “ينبع – جدة” السريع

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
وقع حادث انقلاب لناقلة وقود ،ظهر اليوم ، على طريق ينبع جدة السريع ، مما أسفر عن تسرب حمولة الناقلة، وقد باشر الدفاع المدني الحادثة.
وأفاد العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ، أنه وردنا بلاغ عند الساعة ١٤:٥٥ من ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٨/٢٧ عن حادث انقلاب ناقلة وقود بطريق ينبع – جدة السريع بعد مجمع الكباري.
وأضاف الجهني أنه تم توجيه الفرق للموقع حيث اتضح انقلاب ناقلة وقود بداخلها حمولة ٣٤٠٠٠ لتر من مادة الوقود الثقيل (Heavy Fuel) الغير قابلة للتطاير و تسرب كمية من الحمولة على جانبي الطريق دون حدوث حريق أو إصابات ولله الحمد حيث تم فصل بطارية الناقلة والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل لردم الكمية المتسربة من المادة ﻹزالة الخطورة التي تشكلها بالموقع وكذلك تسليم الموقع لجهة الاختصاص ﻹكمال الازم .