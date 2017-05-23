24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيسة وزراء المملكة المتحدة في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مانشستر

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه .

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