أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أمير قطر: علاقتنا مع إسرائيل جيدة.. وإيران قوة إسلامية ليس من الحكمة معاداتها
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