24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تصريحات “مستفزة ومستغربة” لـ “أمير قطر”.. والصحف والقنوات السعودية الرسمية ترفض مزاعم الاختراق

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – الرياض :-

استنفرت الصحف السعودية الورقية والإلكترونية بنشر تصريحات تستنكر ما نشرته وكالة الأنباء القطرية من تصريح منسوب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال فيها إن حركة “حماس” هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وإن إيران هي الضامن لاستقرار المنطقة ، ثم ادعت الوكالة القطرية فيما بعد أن موقعها تعرض لاختراق وأنَّ التصريحات “مدسوسة”.

إلا أن وكالة الأنباء السعودية “واس” نشرت تصريح الأمير تميم ، ثم تبعتها القنوات والصحف السعودية الرسمية والإلكترونية، حيث نشرت صحيفة الاقتصادية عبر حسابها في تويتر تغريدة تشكك بعذر الأختراق، إذ قالت ” قطر تزعم بوجود اختراق لكن الحقيقة أن أمير قطر قد انقلب من خلال تصريحات مستفزة ومستغربة “.

وتضيف الإقتصادية “مواقف ‫قطر معروفة ضد مصالح الدول الخليجية والعربية تؤكد أنها تبحث عن دور أكبر مهما كان الثمن‫”.

وتقول صحيفة الرياض: “تخالف التوجه الخليجي ، وتعاكس التيار في تصريحات “مثيرة” ، كما أن تصريحات أمير قطر بثت على كافة منصات التواصل الإجتماعي مما يبطل “حجة” الإختراق .

كما استنكر عدد من المفكرين والسياسيين هذه التصريحات الغير المسؤولة، حيث طالب الكاتب أحمد عدنان قطر أن تختار إيران أو العرب قائلاً : “على#قطر أن تختار بين إيران وبين العرب أما حيرة التذاكي فلا مكان له في السياسة”.

كما صرح الكاتب جمال الذيابي لـ “الإخبارية” بأن قطر تمارس منذ عقدين مراهقة سياسية في المنطقة.

وقد تصدر هاشتاق “تصريحات تميم” الترند في فترة وجيزة جداً عبر خلاله الكتاب والمغردون عن دهشتهم واستنكارهم لمحاولة قطر شق الصف العربي ومحاباة إيران، والتعاطف مع منظمات مصنفة بأنها جماعات إرهابية.

كما دشن النشطاء هاشتاق آخر حمل عنوان “تميم اتفضح وخاف”، في إشارة لمزاعم اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، مطالبين برد قاطع وحاسم من أمير قطر تجاه كل ما ورد بشأن إيران وحزب الله، ومطالبين حكوماتهم بضرورة قطع العلاقات مع حكومة قطر في حال عدم النفي القاطع والصريح لمثل هذه التصريحات.

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