24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قطر تعلن سحب سفراءها من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن وزير الخارجية القطري سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، كما طالب بمغادرة سفراء هذه الدول خلال 24 ساعة.

كما أضاف أن أمير قطر سوف يعقد مؤتمر صحفي لكشف المؤامرة ضد الشعب القطري “على حد قوله”، مضيفاً: “يوجد مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.

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