24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قطر: قبلة التطرف وكعبة الإخوان

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

حين يكون لها تاريخ في الخيانة حافل بالإنجازات فلن يصدق أحد بأنها لا تخون، هذه هي دولة قطر وهذا هو الجواب على سؤال أحد الصحف القائل لماذا واصلت القنوات الإماراتية وقناتا العربية والحدث الهجوم على قطر حتى بعد نفي قطر تصريحات تميم؟

واصلت لأنه لا يوجد ما هو مستغرب من دولة أميرها الأسبق انتزع الحكم من أبيه بإنقلاب وأميرها الحالي متبع لذات النهج، وإتباع النهج الأبوي ليس فقط في الوصول للحكم بل حتى في العلاقات مع الأشقاء، فتسريبات لحمد آل ثاني أمير قطر الأسبق أثبتت بما لا يدع للشك مكان، أن قطر لديها طموح سياسي لا يتحقق إلا من خلال زعزعت أمن واستقرار السعودية ومصر وهذا ماهي تقوم به قطر من خلال إعلامها وقنواتها، فكما تحرص على دعم التطرف الإرهابي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتصر على نشر الفتنة وبث السموم بين أبناءها تحرص على استضافة معارضين لنظام الحكم السعودي في قنواتها أمثال سعد الفقيه وغيره، ومازالت تسأل الأن تلك الصحيفة لماذا واصلت قنوات السعودية استنكار تصريحات تميم حتى بعد نفيها بحجة الإختراق، اليس بعد هذا يجب أن نسأل لماذا لا تستمر القنوات الإماراتية والسعودية في فضح نظام قطر المراهق؟

قطر قبلة التطرف وكعبة الإخوان المسلمين الدائمة الداعمة لهم تتحدث عن مؤامرة تدور حولها وبأن تصريحات تميم أميرها غير صحيحة بالرغم من بث وكالة أنباءها قنا لتلك التصريحات التي نفتها في ذات الحساب الذي بث التصريحات وعاد المخترق الوهمي من جديد ليبث خبر سحب سفراء قطر في كلاً من السعودية والامارات والبحرين والكويت ومصر ويعود نفس الحساب وهو حساب وكالة أنباء قطر (قنا) في تويتر لينفي الخبر من جديد، تخبطات قطرية إعلامية هل تصدقون؟!!

ولو لم يكن حتى في الأصل تصريحات أو اختراقات فقطر لها سجل حافل بالعديد من التصريحات الأميرية في المحافل الدولية، التصريحات التي بها تتقرب قطر من طهران وإسرائيل وبها تبتعد قطر عن أشقاءها من العرب والخليجيين بالتحديد، وبعيدا عن التصريحات الأميرية القطرية المباشرة، فما تقوم ببثه القنوات الإعلامية التابعة لقطر والتي تبث من داخلها كالجزيرة كفيل بتحديد ملامح الخيانة القطرية للقضايا العربية والإقليمية للمنطقة.

في الختام أقولها بكل صراحة، مراهقات قطر السياسية الولودة من رحم التطرف الإخونجي لن يسوق لها إلا البلاء والعناء وعليها أن تعرف حدود قدراتها وتكف عن تفاهات الأحلام والطموحات التي تريد تحقيقها من خلال زعزعت أمن أشقاءها.

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