24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تغريدات خادم الحرمين الشريفين تسجِّل رقمًا قياسيًا في الإعادة والإعجاب والردود

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

حصدتْ تغريداتُ خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تزامنت مع القمم الثلاث رقمًا قياسيًّا في إعادة التغريد والإعجاب والردود، حيث وصل عدد مَن قام بإعادة التغريد والإعجاب والردود إلى ما يقارب من 600 ألف شخص.

وتضمَّنت التغريدة الأولى «نرحِّب بفخامة الرئيس الأمريكي @POTUS في المملكة. ستعزِّز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقِّق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم».. كما أنَّ التغريدة كانت أيضًا باللغة الإنجليزيَّة.

أمَّا التغريدة الثانية فقال فيها -حفظه الله-: «أُرحِّب بالأشقاء والأصدقاء في القمَّة العربيَّة الإسلاميَّة الأمريكيَّة، التي ستكون آفاقها إيجابيَّةً على منطقتنا والعالم، وستوثِّق تحالفنا ضدَّ التطرُّف والإرهاب».

التغريدة التي جاءت باللغة الإنجليزيَّة تمَّت إعادة تغريدها بواسطة 124 ألف متابع، وأُعجب بها 52 ألف متابع وردَّ عليها 4900 متابع.

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