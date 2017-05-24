24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حجب موقع الجزيرة وكل الصحف القطرية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأت الجهات المختصة في السعودية بحجب كل الصحف القطرية وموقع قناة “الجزيرة”، حيث سيتم الحجب الكلي على جميع المستخدمين خلال الساعات القادمة.

وشملت قائمة المواقع القطرية الإلكترونية التي يجري حجبها: “الجزيرة نت، والجزيرة الوثائقية، والإنجليزية، ووكالة الأنباء القطرية، وصحف: الوطن، والراية، والعرب، والشرق”.

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