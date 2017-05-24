24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تحجب قناة وموقع الجزيرة القطرية

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول مغردون من دولة الإمارات صوراً تظهر حجب السلطات لقناة الجزيرة الفضائية وموقعها الإلكتروني، وقال المغردون إنه تم بالفعل حظر القناة وموقعها على شبكة الانترنت.

وفي حين لم تصدر الجهات الرسمية في الامارات أي توضيح بشأن حظر قناة الجزيرة ، إلا أن مغردون نشروا صوراً توضح حظر الموقع الالكتروني والقناة. من جهتها، لم تعلق قناة الجزيرة على ما حدث، حسب “الوئام”.

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