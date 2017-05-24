24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خبير تقني يفند مزاعم اختراق وكالة الأنباء القطرية: ليس من السهل اختراق جميع منصات التواصل بوقت واحد

بتاريخ أنحاء العالم ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف متخصص تقني أنه ليس من السهل اختراق حساب وكالة الأنباء القطرية في جميع منصات التواصل الاجتماعي في وقت واحد من دون علم أو معرفة من يدير تلك الحسابات الاجتماعية، لافتاً إلى أنه يمكن استرجاع موقع الوكالة الذي يُزعم أنه تم اختراقه في وقت وجيز وبث النفي، وخصوصاً أن مثل هذا البيان حساس ويضر بالعلاقات الدولية القطرية.

وتساءل: هل يمكن لحسابات حكومية تكون بتلك الهزالة ويتم فك أمانها جميعاً، والتي من المفترض أن تكون آمنة، خصوصاً أن تلك المنصات توفر خدمات أمان دون حتى الحاجة لمعرفة تقنية، حسب “عكاظ”.

يذكر أن وسائل إعلامية قطرية هاجمت زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض والقمة العربية الإسلامية – الأمريكية، وبينها صحيفة قطرية يديرها عزمي بشارة نشرت مقالاً لوزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف يهاجم السعودية.

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