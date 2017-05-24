ضاحي خلفان عن “تصريحات تميم” وحجب قناة الجزيرة: تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن حجب قناة الجزيرة في الإمارات “إن حجب القناة التي تبث من قطر “عمل يحمي الأمن الوطني.”
وكتب ضاحي خلفان في تغريدة أخرى “خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربيا واسلاميا وعالميا ونجحت قمم الرياض الثلاثة .. تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف..”.
الجدير بالذكر أن تغريدات ضاحي خلفان جاءت تعليقا على ما تداولته المعلومات حول تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حول العلاقات الإقليمية والخليجية، فيما كانت وكالة الأنباء القطرية أصدرت بيانا في وقت لاحق نفت فيه صحة تلك التصريحات مؤكدة تعرض موقعها الإلكتروني للقرصنة.
.. خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربيا واسلاميا وعالميا ونجحت قمم الرياض الثلاثة .. تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017