ضاحي خلفان عن “تصريحات تميم” وحجب قناة الجزيرة: تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف

.. خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربيا واسلاميا وعالميا ونجحت قمم الرياض الثلاثة .. تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017