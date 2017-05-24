24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشيخ أبوبكر الجزائري يتماثل للشفاء ويغادر مستشفى الحرس

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة اكتمال البرنامج العلاجي لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري وذلك وفق الخطة العلاجية التي وضعت لفضيلته فور دخوله المستشفى.

وذكرت الإدارة بأن الفريق الطبي المكلف قرر السماح للشيخ بمغادرة المستشفى، داعين المولى أن يديم عليه وعلى جميع المسلمين نعمة الصحة والعافية.

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