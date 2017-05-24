24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تفنيدًا لمزاعم الاختراق .. التلفزيون القطري يعرض تصريحات تميم على الشريط الإخباري

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد موقع العربية أن تصريحات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أمس الثلاثاء، حول إيران وحماس وجماعة الإخوان وقاعدة “العديد” صحيحة ولم يكن موقع وكالة الأنباء مخترقاً كما يروج له.

وكشفت العربية عن بعض الدلائل التي تؤكد أن موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” لم يكن مخترقا:

أولاً: التلفزيون القطري يعرض تصريحات تميم على الشريط الإخباري قبل ساعات من ادعاء خبر الاختراق.

ثانياً: الوكالة القطرية نشرت تصريحات تميم على حسابها في انستغرام باللغة العربية، وحساب “انستغرام” تابع لموقع “فيسبوك” ومربوط بمعلومات أمنية من الصعب جدا اختراقها.

ثالثاً: الوكالة القطرية نشرت فجرا تصريحات تميم بحسابها على “انستغرام” باللغة الإنجليزية، وقام حساب الوكالة القطرية على انستغرام بالإنجليزية بنشر الخبر، بعدها تم حذف الحساب بالكامل.

رابعاً: وكالة “قنا” نشرت تصريحات تميم بحسابها على غوغل بلس، وغوغل بلس يصعب اختراقه، وتفخر شركة غوغل دائماً بذلك.

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