24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | في أول ظهور لها.. المرأة المتهمة بـ “السحر” تكشف ما حدث معها وتوضح تأثير المقطع عليها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

ظهرت صاحبة مقطع ساحرة الرياض التي تدعى “غدير” لأول مرة، لتكشف عن كواليس ما جرى معها واتهامها بأعمال السحر، بعد أن صورها أحد المتواجدين في مكتبة بشمال الرياض وهي تقوم بتصوير أوراق تحوي رموز غير مفهومة ونشر المقطع على أن معها “طلاسم سحرية”.

وقالت “غدير”، وهي طبيبة فلسطينية، خلال برنامج يا هلا على قناة “روتانا”، إنها كانت تصور أوراق من جهاز “يو إ س بي”، ولم تكن تعلم محتواها، وحين خرج صاحب المكتبة ادعى بأنها تقوم بتصوير أوراق سحر، وكان الشخص الأخر يصورها في ذلك الوقت، وتضيف: “سبب ذلك لي ربكة”.

وأشارت إلى تعرضها لظلم كبير، خصوصًا بعد أن تجمهر الناس حولها، ووجدت نفسها في فضيحة عالمية، مؤكدة أن هذا المقطع أثر عليها من جميع النواحي وأنها تضررت جدًا من ورائه، لأنها أصبحت معروفة به.

وفيما يخص عائلتها، أضافت: تسبب المقطع في ضرر نفسي كبير ليّ وللعائلة، مشيرة إلى أن هذا الشخص الذي قام بالتصوير دمر أشياء كثيرة في حياتها، وأولادها وزوجها تأثروا جدًا، وأساء المقطع لسمعتهم.

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