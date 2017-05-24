24 مايو 2017 مـ / موافق 28 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض رأس العواصم

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

كانت الرياض خلال اليومين الماضية محط أنظار العالم أجمع حين جمعت رئيس أكبر دولة في العالم والحليف الاستراتيجي للملكة مع قادة دول العالم العربي والاسلامي والذي تمثل السعودية قلبه وزعامته. أجتمع كل هؤلاء الحلفاء على أرض الحل والعزم مؤمنين بدورها وحجمها وثقلها في إدارة المنطقة وإطفاء الحرائق التي اشعلتها قوى الشر . تحركت السعودية ممثلة في الأمير محمد بن سلمان الى البيت الابيض فحول بوصلة العالم الى الرياض .. لأنها وحدها الرياض القادرة على صنع القرار وتكوين التحالفات.. هي الثقل السياسي والتاريخي والاقتصادي والديني.. جاء العالم الينا.. وعقدت القمم وصدرت القرارات التاريخية والاستثمارات الهائلة وكان خلف تنظيمها وإنجازها شباب سعودي طموح .. نظمت فعاليات ومؤتمرات واحتفالات هنا وهناك .. جهز مبنى مركز الاعتدال في ثلاثين يوم. كشاهد للتاريخ.. على أن 350 مهندساً سعودياً كانوا خلف إنجازه.. أبهر شباب هذا الوطن.. العالم أجمع ملتقى مغردون وقف خلف تنظيمه وتنفيذه شباب سعودي.. احتفالات فنية ومؤتمرات صحفية لثلاثة وزراء سعوديين في وقت القمة السعودية الامريكية. فعاليات رياضية وترفيهية في كل أركان العاصمة.. نعم أكد شباب الوطن أنهم قادرون على صنع المستحيل .. وقف ترامب ليقول ” الكلمات تعجز عن وصف عظمة هذا الوطن” وقال وزير تجارته” لا دولة في العالم تستطيع جمع هذا الحشد وإدارته خلال هذا الوقت القصير إلا السعودية”.. كم كنا فخوريين بكل هذا ونحن نرى الرياض.. في هذا الجمال “آه ما أرق الرياض”.. نعم كانت الرياض مبهره.. وشبابها نجوماً ساطعة وكانت الرياض رأس كل عواصم الأرض.. ولأجل هذا زاد صراخ الحاقدين وبانت صورهم … فخرج لنا الاخونجية والقومنجية ومن قبلهم ملالي دولة الارهاب المهزومين.. بكوا وتباكوا لتظليل شعوبا مكلومة.. ونقول لمثل هؤلاء .. هذه هي السعودية الحديثة .. بشبابها وحكمة قادتها لن تلتفت اليكم بعد اليوم . بعد اليوم لا مكان لكم وسنقول لهم ” قافلتنا تسير “.. فلا صوت لكم يزعجنا فقد عرفناكم من قبل ومن بعد.. سنلتفت لبناء وطننا بسواعدنا بشبابنا… شكراً محمد بن سلمان روح الشباب وحكمة القيادة وقوة الارادة والادارة. شكرا لكم شباب هذا الوطن وسواعده من قلب كل مواطن سعودي.. بكم نفخر ونباهي الامم.. وبكم نصنع المستقبل

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