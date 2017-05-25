كلمة حق بحق أخي الشيخ عبدالعزيز الموسى

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كلام إنشائي يفتقد الدليل !
لشخص لمّعه الإعلام لم يعلم سابقة علم غير أنه كان موظفاً بوصفه سائقًا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
فكيف تضفي عليه لقب (شيخ)؟!
أم أن الدين يتكلم فيه من هبَّ ودبّ!
كلام جميل
لو أفادنا الكاتب الكريم بجهود الشيخ عبدالعزيز حتى إستحق هذا الوصف