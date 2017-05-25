25 مايو 2017 مـ / موافق 29 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كلمة حق بحق أخي الشيخ عبدالعزيز الموسى

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

شئنا أم أبينا بعض أو غالبية أفراد مجتمعنا أصحاب ثقافة متواضعة بعض الشيء، ولديهم عاطفة دينية جياشة لدرجة أن بعضهم يرفض كل تغيير أو تجديد حتى لو كان من الدين ولا يخالف الدين! وفي زمنٍ للأسف كثر فيه الشد والجذب وتسيّد التطرف بجميع أشكاله المشهد على الساحة الاجتماعية والفكرية خاصةً في منطقتنا “الشرق الأوسط” نجد بعض الأصوات المعتدلة ترتفع وتطل برأسها شيئاً فشيئاً لنشر الحق والتنوير والإعتدال، وكشف زيف بعض الأقنعة التي تتاجر بالدين ليلاً نهاراً وتستغل عاطفة المجتمع الدينية لمصالح وأهواء شخصية وخدمةً للحزب المتلون ذو الطموحات التوسعية.

هناك يا سادة من  يحارب لكي يهدم وهناك من يحارب بالقلم والكلمة وبالحكمة والمنطق لكي يبني، وأحد هؤلاء الفرسان-فرسان الحق والإعتدال- هو أخي في الله الشيخ عبدالعزيز الموسى -حفظه الله- ذو الفكر الوسطي المعتدل المحب لدينه ووطنه وأبناء شعبه، من جلد وأوجع بسياط حرفه أهل الأهواء الإستغلاليين من متطرفين ومتشديين قد فهموا الدين بالمقلوب بالإضافة لثقافتهم السطحية المتواضعة . فلا شك أننا نمر بمرحلة حرجة للغاية فإما أن نحارب التطرف والعنصرية المقيتة والطائفية بجميع أشكالها ونعيش كما عاش من هم من قبلنا بسكينة ومحبة وتسامح وقبول للآخر دون إفراط أو تفريط، أو أن العالم أجمع سيلفظنا وينبذنا لأنه مجرد قرية صغيرة مترابط اقتصادياً وثقافياً . وهذه الكلمات محبة وليست محاباة من شخص صادق ومحب لوطنه وأبناء مجتمعه ويعلم الله إنني لا أريد سوى الرفعة لهذا الوطن الشامخ ولهذا الشعب الطيب العريق فما هذا الشيخ وغيره الكثير -وفقهم الله- إلا أصواتاً تدعوا للإعتدال والتسامح وفهم الدين فهماً صحيحاً حفظاً له وللوطن وللإنطلاق في فضاء التعايش والتطور لنكون أمةً يُضرب بها أروع الأمثال.

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تعليقان

  1. عبدالله بتاريخ

    كلام إنشائي يفتقد الدليل !
    لشخص لمّعه الإعلام لم يعلم سابقة علم غير أنه كان موظفاً بوصفه سائقًا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
    فكيف تضفي عليه لقب (شيخ)؟!
    أم أن الدين يتكلم فيه من هبَّ ودبّ!

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  2. أبو عادل بتاريخ

    كلام جميل
    لو أفادنا الكاتب الكريم بجهود الشيخ عبدالعزيز حتى إستحق هذا الوصف

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