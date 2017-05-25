صور | محافظ بدر يتفقد مركز المسيجيد ويستمع لمطالبات واحتياجات المواطنيين

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
تفقد محافظ بدر الأستاذ مبارك بن عطا الله المورقي صباح اليوم الخميس مركز المسيجيد التابع لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة والتقى المحافظ برئيس مركز المسيجيد الأستاذ راشد حمود العوفي وعدد من مديري الإدارات الحكومية و مشايخ القبائل وأعضاء المجلس المحلي ببدر والمجلس البلدي بالمسيجيد و أعيان وأهالي المركز حيث استمع المحافظ لطلبات الأهالي والتي تمثلت في زيادة ساعات العمل لمستوصف المسيجيد الصحي وتعبيد الطرق داخل الأحياء وبعدها عقد المحافظ اجتماعا مع مديري الإدرات الحكومية بمحافظة بدر ومركز المسيجيد أكد فيه المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة من كافة الجهات وضرورة إعداد برنامج للسفلتة لخدمة الأحياء وبعض مقرات الإدارات الحكومية والإسراع في انجاز إعادة بناء جامع المسيجيد، كما شهد المحافظ توقيع اتفاقيتين للشراكة بين مركز المسيجيد ولجنة التنمية الاجتماعية بالمسيجيد وبين مركز المسيجيد وجمعية البر الخيرية بالمسيجيد، ثم تفقد المحافظ المركز الصحي وبلدية المسيجيد.
وأكد المحافظ أن هذه الزيارات تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة كما أنها تعد فرصة للمسئولين للوقوف على الطبيعة والاستماع لأهالي المراكز والقرى وتلمس احتياجاتهم، مشيرا إلى أن جميع الطلبات يتم دراستها من قبل المحافظة و الجهات المعنية تمهيدا لتنفيذها.