أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر: توجيهات بمنع الجهات الحكومية والخاصة من جمع بصمات الأصابع والعين للسعوديين والمقيمين
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
توقعات بظهور الثعابين السامة بكثافة في الصيف....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد المركز الوطني لإنتاج الأمصال بوزارة الحرس الوطني، أن لديه مؤشرات قوية تدل على
-
صور | محافظ بدر يتفقد مركز المسيجيد ويستمع لم...بتاريخ
(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :- تفقد محافظ بدر الأستاذ مبارك بن عطا الله المورقي صباح اليوم الخميس مركز
-
شرطة القصيم تضبط 66 ألف ريال بحوزة متسول.. وآ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- ألقت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، القبض على متسول بحوزته 66 ألف ريال، فيما ضبطت
-
الخدمة المدنية: إقفال طلبات تحوير الوظائف الح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أقفلت وزارة الخدمة المدنية اليوم الخميس موعد تلقي طلبات الجهات الحكومية التي ترغب في