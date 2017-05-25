أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | بابا الفاتيكان يمازح “ميلانيا ترامب”: “ما الطعام الذي تقدمينه له؟”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | فيصل بن تركي يعلق على تصريح ماجد عبدا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- علّق رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي على تصريح ماجد عبدالله الذي أثار
-
-
فيديو | في أول ظهور لها.. المرأة المتهمة بـ “...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ ظهرت صاحبة مقطع ساحرة الرياض التي تدعى “غدير” لأول مرة، لتكشف عن كواليس
-
فيديو | تفنيدًا لمزاعم الاختراق .. التلفزيون ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد موقع العربية أن تصريحات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،