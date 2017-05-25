25 مايو 2017 مـ / موافق 29 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بابا الفاتيكان يمازح “ميلانيا ترامب”: “ما الطعام الذي تقدمينه له؟‎”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر واقعة طريفة حدثت أثناء استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر الفاتيكان، عندما سأل زوجته ميلانيا عن الطعام الذي يتناوله ترامب.

وأظهر الفيديو البابا وهو يسلم على ميلانيا، زوجة ترامب، في حضور الرئيس الأمريكي، ويسألها عما تطعم ترامب، فردت عليه “أطعمه البيتزا”، فضحك البابا وضحك الجميع معه.

وكان بابا الفاتيكان قد استقبل الرئيس الأمريكي وزوجته وابنته في الفاتيكان، في ثالث محطة خلال جولته الخارجية.

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