27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشلاحي يحصل على درجة البكالوريوس أنظمة وقانون من كلية القصيم

بتاريخ مجتمع

(أنحاء) – محيا المطيري : ــ

حصل الشاعر والمنشد زياد الشلاحي على درجة البكالوريوس من كلية القصيم تخصص أنظمة وقانون.

وتلقى “الشلاحي” التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والأقارب، وبدورها صحيفة “أنحاء” تبارك له وتتمنى له المزيد من النجاحات التي تخدم هذا الوطن.

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