25 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السجين خالد الدوسري يلتقي بفريق الدفاع.. ومحاميه يكشف عن تردي حالته الصحية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

التقى فريق الدفاع عن السجين السعودي في أمريكا خالد الدوسري  به في سجنه بمدينة ماريون بولاية إلينوي.

وأوضح المحامي سعود بن قويد أن اللقاء استمر لمدة ساعتين، كاشفاً عن تردي الحالة الصحية لخالد ورفضه تناول الأدوية المقدمة له من السجن.

وأضاف أن فريق الدفاع يعمل على محاولة إقناعه بتناول الأدوية المقدمة له من طبيب الفريق، لافتاً إلى أن القضاء الأمريكي لم يرد حتى الآن على المذكرة التي قدمها فريق الدفاع نهاية فبراير الماضي.

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