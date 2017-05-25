25 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ترامب: الملك سلمان رجل حكيم يسعى لتحقيق الإنجازات سريعاً

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجل حكيم يسعى إلى تحقيق الإنجازات.

وأبدى خلال كلمته أمام قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم (الخميس) في بروكسل، سعادته بزيارة السعودية أخيراً، ولقاء الملك سلمان.

ولفت ترمب إلى ضرورة وقف الإرهاب حتى لا نرى الفظائع كما حدث في مانشستر، لأن هذا الهجوم يؤكد عمق الشر الذي يمثله الإرهاب، مطالباً حلف الناتو بضرورة التركيز على محاربته.

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