فيديو | ترامب: الملك سلمان رجل حكيم يسعى لتحقيق الإنجازات سريعاً

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجل حكيم يسعى إلى تحقيق الإنجازات.
وأبدى خلال كلمته أمام قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم (الخميس) في بروكسل، سعادته بزيارة السعودية أخيراً، ولقاء الملك سلمان.
ولفت ترمب إلى ضرورة وقف الإرهاب حتى لا نرى الفظائع كما حدث في مانشستر، لأن هذا الهجوم يؤكد عمق الشر الذي يمثله الإرهاب، مطالباً حلف الناتو بضرورة التركيز على محاربته.
#فيديو | #ترامب: #الملك_سلمان رجل حكيم يسعى لتحقيق الإنجازات سريعاًhttps://t.co/21aJec1BgG pic.twitter.com/PrTYpEcO0z
— صحيفة أنحاء (@an7a_com) May 25, 2017