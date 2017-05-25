25 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحقيق مع سعودية وزوجها المقيم لإدانتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليون ريال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في قضية نصب واحتيال قامت بها شركة تديرها مواطنة وزوجها المقيم (يمني الجنسية) على أكثر من 30 شخصاً وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ تزيد على 15 مليون ريال.

وأوضحت مصادر أن الشركة أوهمت ضحاياها بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية تصل إلى 325 ألف ريال للمستثمر و25 ألف ريال للوسيط.

وأضافت المصادر أن الشركة أوهمت الضحايا كذلك بعقود استثمارية غير صحيحة، وبأن رأس مالها يتجاوز 70 مليون ريال، كما عرضت على الضحايا عقداً استثمارياً مزيفاً باسم شخصية معروفة، بحسب “عين اليوم”.

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