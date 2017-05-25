25 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تصريحات تميم.. البحرين تحجب وكالة الأنباء القطرية وموقع الجزيرة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

انضمت البحرين إلى ركب الدول الخليجيّة، التي حجبت المواقع والصحف القطرية، بعد تصريحات أمير قطر التي زعم فيها أن بلاده تتعرض لمؤامرة خارجية، وأنَّ قاعدة العديد العسكرية تحمي بلاده من أطماع دول مجاورة لم يسمّها.

وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا، في وقت سابق أول أمس الأربعاء، عن حجب المواقع القطرية بعد التصريحات الغريبة التي أدلى بها أمير قطر، ونشرتها وكالة الأنباء القطرية أكثر من مرة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت تصريحات غريبة لأمير قطر دافع فيها عن إيران بوصفها قوة إسلامية إقليمية، واعتبر فيها “حماس” ممثلة للشعب الفلسطيني، وحزب الله الإرهابي محورًا للمقاومة.

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