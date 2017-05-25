25 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | المخرج اللبناني فادي داغر يشهر إسلامه بمكتب الدعوة بحي سلطانة في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن ،ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

صرح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي سلطانة بإسلام المخرج اللبناني فادي داغر.

وقال نصاً ” أسلم ولله الحمد هذا اليوم، في مكتبنا المخرج فادي داغر نسأل الله لنا وله الثبات ” .

والجدير بالذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة هو أحد صروح الدعوة إلى الله في مدينة الرياض ويعنى بتوعية المسلمين بأمور دينهم وتوعيتهم بها سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً عبر وسائل دعوية متنوعة وويعنى أيضاً بدعوة غير المسلمين وتعريفهم بحقيقة الإسلام.

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