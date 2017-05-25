فيديو | المخرج اللبناني فادي داغر يشهر إسلامه بمكتب الدعوة بحي سلطانة في الرياض

(أنحاء) – متابعات : ــ
صرح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي سلطانة بإسلام المخرج اللبناني فادي داغر.
وقال نصاً ” أسلم ولله الحمد هذا اليوم، في مكتبنا المخرج فادي داغر نسأل الله لنا وله الثبات ” .
والجدير بالذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة هو أحد صروح الدعوة إلى الله في مدينة الرياض ويعنى بتوعية المسلمين بأمور دينهم وتوعيتهم بها سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً عبر وسائل دعوية متنوعة وويعنى أيضاً بدعوة غير المسلمين وتعريفهم بحقيقة الإسلام.
#فيديو | المخرج اللبناني #فادي_داغر يشهر إسلامه بمكتب الدعوة بحي سلطانة في #الرياضhttps://t.co/ehI4hhg0m4 pic.twitter.com/0wqxpWKFpE
— صحيفة أنحاء (@an7a_com) May 25, 2017