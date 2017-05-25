“الترفيه” تعلن عن فعاليات متنوعة في رمضان.. كرنفالات ودوريات رياضية و”مهرجان أكل”

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، عن 18 فعالية متنوعة وشاملة يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك راعت فيها روحانيته.
وأوضحت في بيان لها أن الفعاليات تم تكثيف الجانب الترفيهي فيها، كالكرنفالات والخيم والبطولات الرمضانية الكبرى؛ ليتمتع الجميع بتجربة ترفيهية ملائمة في عدة مدن مختلفة.
وأضافت الهيئة أن الفعاليات في رمضان تتنوع فيما بين “مهرجان أكل”، و”دوريات رياضية”، و”الفانوس”، وهو عبارة عن خيمة رمضانية للمأكولات وتجمع بعض الأنشطة الترفيهية.
وفي الصورة التالية يمكن مشاهدة كافة الفعاليات بتواريخ بدئها وانتهائها: