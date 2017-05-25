26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد ماذا قال والد الليبي المتهم بـ “تفجير مانشستر” عن ابنه؟‎

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

عبر والد الانتحاري سلمان رمضان العبيدي عن صدمته من الاتهامات التي وجهتها السلطات البريطانية لابنه بأنه منفذ تفجير مانشستر الذي أسفر عن 22 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً.

وأكد العبيدي في مقطع فيديو متداول نشرته صحيفة ليبية أن ابنه “سلمان” لا يتبع أي تنظيم من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه علم بالموضوع عن طريق إحدى شقيقات المتهم عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف أنه وعائلة العبيدي متفاجئون باتهام ابنه في هذا التفجير الإرهابي، مبينا أن نجله لا يعتقد بأي من المعتقدات الإرهابية التي تسوقها التنظيمات التي تميل للعنف، ومشيرا إلى أن جهات مخابراتية قامت بتدبير مكيدة لنجله.

ونفى العبيدي أن يكون هو بدوره منخرطا في تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة، إلا أنه أكد أنه “يثني” عليه.

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