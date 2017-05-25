فيديو | وزير الإعلام يسلم سيدات وأطفالاً شهادات اجتيازهم دورة عزف على “البيانو” في جدة

(أنحاء) – متابعات :-
شارك وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، خلال زيارته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في محافظة جدة، في تسليم شهادات إتمام دورة في العزف على “البيانو” للسيدات والأطفال.
ونشرت جمعية الثقافة والفنون بجدة مقطع فيديو اليوم (الخميس) للوزير وهو يسلم الشهادات للفتيات اللاتي اجتزن الدورة، وذلك في حضور مدير عام الجمعية د.عمر الجاسر.
وأشاد الوزير في تصريح له بما تقدمه الجمعية، مشيراً إلى أن هيئة الثقافة والفنون سيكون لها مظلة وهيئة مستقلة يرأسها وزير الثقافة والإعلام لدعم الشباب والمبدعين في كافة المجالات.
وزير الإعلام يقوم بتسليم شهادات إتمام دورة العزف على البيانو للسيدات و الأطفال والتي أقيمت في #جمعية_الثقافة_والفنون_بجدة @OAljaser ن.م pic.twitter.com/yiMaK3d33n
— ثقافة وفنون جدة (@SASCA_JED) May 24, 2017