26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | انفعال هستيري لمشجع شبابي.. يشجع فريقه ويصرخ على اللاعبين من المدرجات

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد برنامج “اللاعب 12” على قناة “إم بي سي” حالة مشجع شبابي من مدرجات استاد الملك فهد، وهو ينفعل بشكل قوي في تشجيع فريقه والصراخ دون قدرة على تهدئة نفسه.

وعبّر المشجع الشبابي أثناء حضوره إحدى المباريات عن أن هذه هي طبيعته في التعامل مع المباريات، وأنه يلجأ دائما إلى التشجيع بهذه الوتيرة القوية من الحماس، ولا يستطيع كبح جماح نفسه.

وقال إنه من شدة حماسه يتفاعل بنفس الطريقة حتى حينما يشاهد المباراة وهي “معادة” ويعرف تماما ما حصل فيها، مؤكدا أن من الحب ما قتل.

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