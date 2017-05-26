26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة العاصمة المقدسة تقدم خدماتها للمرابطين في الحد الجنوبي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

أطلقت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة خدمة جديدة تتمثل في تقديم خدمة خاصة لأبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي الذين يدافعون عن تراب هذه الارض الطاهرة التي تحتضن الحرمين الشريفين، وذلك بإنجاز معاملاتهم في الأمانة دون تحميلهم عناء الحضور.

وقال أمين العاصمة المقدسة إن ذلك يأتي انطلاقا من الحرص على تقديم الخدمات بصورة مميزة والارتقاء بمستوى الخدمة وتوفير كل سبل الراحة لكافة فئات المجتمع ونشر ثقافة مهام الأمانة وأعمالها، من خلال التفاعل التام وعكس الدور الإيجابي الذي تقدمه أمانة العاصمة المقدسة لعملائها بشكل مميز وعصري مواكبة لرؤية 2030 للملكة العربية السعودية.

من جهته قال المهندس وائل بن صالح حلواني مدير عام خدمة العملاء، إن هذا الإجراء يأتي من متابعة سعادة المشرف العام على خدمة العملاء الأستاذ أحمد حكمت الله، بتقديم الخدمات بصورة متميزة والارتقاء بمستوى خدمة العميل بما يتناسب مع أهداف الأمانة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين بمختلف شرائحهم، وانطلاقاً مع تحقق رؤية المملكة العربية السعودية ( 2030م ) بإذن الله .

وقال حلواني إن الخدمة الجديدة التي تنفذها الأمانة هي عبارة عن مبادرة جديدة  تتمثل في تقديم خدمة خاصة لأبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي، والخدمة تحت مسمى (منصورين) وتتمثل في تكليف وتخصيص موظف من الإدارة العامة لخدمة العملاء بإنهاء جميع إجراءات ومعاملات المرابط بعد تقديمه لبطاقة العمل ومشهد من مرجعه يفيد بأنه على أحد الثغور الجنوبية، بحيث يقوم الموظف المختص ونيابة عن المرابط بإنهاء معاملاته في الأمانة أو البلديات الفرعية.

وأكد أن خدمة العملاء تعد من المبادرات الهامة التي تركز عليها الأمانة بتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ولتسهيل وتيسير إنجاز المعاملات، ومن خلال تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي.

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