صور | مسالخ مكة جاهزة لاستقبال رمضان.. والجولات الرقابية تصادر 750 كيلو من اللحوم

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
أنهت الإداره العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لشهر رمضان المبارك، والوقوف على جاهزية المسالخ وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري، إضافة إلى تشكيل عدد من الفرق الميدانية للكشف على محلات الجزارة والملاحم والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومدى تطبيق الضوابط الفنية والإشتراطات الصحية بها .
أوضح ذلك الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي مدير عام المسالخ، أن مسالخ العاصمة المقدسة في جاهزية تامة لاستقبال الشهر الفضيل بكامل طاقاتها الاسيعابية وكوادرها وأطبائها البيطريين للإيفاء بحاجة الأهالي والزوار.
وأشار الحتيرشي إلى أن إدارة الرقابة على محلات اللحوم نفذت عدد من الجولات التفتيشية الميدانية على محلات الجزارة والملاحم مراكز التسويق للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي واستيفاء الاشتراطات الصحية المناسبة لحفظ وعرض اللحوم.
وقد تم من واقع الجولات مصادرة واتلاف مايقارب (750) كيلوجرام من اللحوم منها حوالي(250) كيلوجرام لحوم مصنعة (مرتديلا – نقانق) وذلك إما بسبب سوء تخزين اللحوم أو لكونها مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد وتغير في الخواص الطبيعية، وأجبان وزبدة بسبب سوء التخزين والحفظ وظهور علامات التلف والفساد عليها.
وأشار الحتيرشي بأن أعداد المذبوحات بمسالخ الأمانة تشير إلى تحسن الأداء وارتفاع الطاقة الإستيعابية في المسالخ وذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها الأمانة في سبيل تطوير هذه المسالخ ، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تحظى بمتابعة واهتمام من قبل سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبد السلام بن سليمان مشاط، لافتا إلى استمرارية الجولات الميدانية للتأكد من سلامة اللحوم بشكل مستمر.