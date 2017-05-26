26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية، مما أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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