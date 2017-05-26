26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“قناة السعودية” تستقطب المشاهدين بـ 17 برنامجًا نوعيًا في رمضان

بتاريخ ثقافة وفنون ،رمضان

الرياض – واس :-

تستقطب قناة السعودية خلال شهر رمضان 1438هـ جمهور التلفزيون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بـ (17) برنامجًا نوعيًا تتناول مختلف الجوانب الدينية، والثقافية، والترفيهية التي تُلبي رغبات أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وترتقي بذائقتهم في إطار روحانية هذا الشهر الفضيل. ومن المقرر أن يحظى مشاهدي القناة بحزمة من البرامج الدينية التي يجدون فيها المعرفة حول الأمور الشرعية المهمة في الحياة من خلال استضافة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء الذين سيردون على الاستفسارات المباشرة للمتابعين عبر الهاتف، وبرامج ثقافية أخرى تتناول موضوعات العبادات والأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك بشكل جذّاب.

 كما سيتم في ذلك الإطار كما جرت العادة عليه كل عام نقل صلوات المسجد الحرام، بما في ذلك صلاة التراويح يوميًا، تضاف إليها صلاة القيام من المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان. ولأهمية صحة الصائم خلال شهر رمضان، فقد أعدت القناة السعودية برنامجًا خاصًا بعنوان (برنامج طبيبك) يعرض يوميًا لمدة55 دقيقة، ويتناول فيه أطباء مدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني ما يتعلق بالصوم وأثره الصحي على الإنسان من مختلف الجوانب الطبية.

ولربات البيوت مكانة كبيرة في خارطة برامج رمضان، إذ سيشهدن عرضًا على مدى 50 دقيقة يوميًا لبرنامج (أطباق رمضانية) يقدم من خلاله أشهر الطباخين السعوديين الأكلات الرمضانية المحلية والعربية على الهواء مباشرة، الأمر الذي سيعود عليهن بالفائدة في إعداد المأكولات المناسبة للأسرة.

وسيضيف المشاهد إلى ثقافته الشيء الجديد يوميًا في رمضان، من خلال برنامج مسابقات ثقافي شيّق بعنوان (حروف) وهو نسخة محدثة لسابقه الذي كان يُعرض قبل عدة سنوات في القناة السعودية، ومدته50 دقيقة، يتم فيه التنافس بين المتسابقين بهدف الحصول على جائزة. ولتحقيق التفاعل مع المشاهدين، أعدت القناة برنامج المسابقات (فكر وأربح)، ويستمر30 دقيقة يوميًا، ويتيح الفرصة للمتابعين في المشاركة فيه عن طريق الاتصال على البرنامج، وسيحصل الفائز على جوائز عينية ونقدية. علاوة على ذلك، ستعرض القناة برنامج مسابقات آخر بعنوان (يا تلفزيوني)، ومدته30 دقيقة، ويضم عددًا من الممثلين السعوديين والخليجيين، ويعتمد على طرح مواد تلفزيونية قديمة وجديدة بأسلوب ممتع، ناهيك عن برنامج المسابقات (أحلى رحلة) الذي سيحلق بالمشاهدين إلى مجالات معرفية أرحب.

ومن جهة أخرى، سيتمكن المشاهد للقناة السعودية من الاطلاع على ثقافة العادات والتقاليد في رمضان في الدول العربية والإسلامية من خلال (برنامج على مائدة سفير) وهو برنامج حواري يستمر 20 يومًا، يستعرض مع السفراء عادات رمضان في بلدانهم. ولم تغفل القناة السعودية، المهتمين بالموروث الشعبي خاصة من كبار السن، إذ ستقدم لهم عبر برنامج (الراوي) مجموعة من القصص التراثية القديمة التي وقعت في الجزيرة العربية، يلقيها الراوي محمد الشرهان في أسلوب ممتع في أماكن مختلفة من المملكة.

وللباحثين عن الترفيه، فإن قناة السعودية ستقدم لهم هذا العام مسلسل (سناب شاف) الكوميدي الذي سيعرض لمدة25 دقيقة خلال 20 يومًا من رمضان، بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين والخليجيين، ويتناول في حلقات منفصلة موضوعات اجتماعية وأسرية وغيرها.

كما خصصت القناة السعودية حيزًا لأبنائنا في الخارج من خلال إطلالة فريدة لهم عبر (برنامج يوميات مبتعث) الذي يعرض يوميًا لمدة 20 دقيقة، ويلقي الضوء على أحوال المبتعثين في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان.

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