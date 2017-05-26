26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مراقبات “تأهيل الدمام” يكشفن تفاصيل خطيرة.. كاميرات المراقبة تصور المعوقات عاريات والموظفات من دون حجاب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مراقبات مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام أن كاميرات المراقبة بالمركز وضعت في دورات مياه المعوقات وتكشف عن عوراتهن، وتكشف عن الموظفات خلال أداء عملهن من دون غطاء للوجه أمام رجل قائم بعملية متابعة التصوير.

وأفادت المراقبات أنهن اكتشفن الأمر بالصدفة، وقمن بإبطال عمل الكاميرات، مبينات أنه منذ شهر ونصف تم رصد مقيم عربي وهو يقبع أمام الشاشات بالساعات ومعه جواله الخاص ويقوم بالتصوير، ويرى المعوقات متعريّات، والموظفات من دون حجاب وهن يمارسن عملهن، بينما يسلط الكاميرا عليهن من غير علمهن.،

وأشارت إلى أن بحوزتهن صوراً لمعوقات متعريات وموظفات تم تصويرهن من شاشات الكاميرا، بالإضافة إلى صور لموظفات من دون حجاب تم تسريبها من شاشات المراقبة.

وحمَّلت المراقبات مسؤولية هذا الإهمال والتقصير لمديرة المركز ونائبتها، حيث سمحن لعامل بالدخول ومعه جواله من دون رقيب ولا حسيب، وفقاً لـ”الحياة”.

إلى ذلك، أفاد مصدر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكل لجنة رفيعة المستوى للقضاء على التجاوزات في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، مضيفاً أن مدير الفرع في مركز تأهيل الدمام عليه ملاحظات وشكاوى عدة، واعداً بالأخبار السارة بعد شهر رمضان.

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