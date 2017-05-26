26 مايو 2017 مـ / موافق 30 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخدمة المدنية: الدوام في رمضان 5 ساعات

بتاريخ أنحاء الوطن ،رمضان

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت ‏‏وزارة الخدمة المدنية اليوم الجمعة أن الدوام ‏‏في رمضان 5 ساعات يوميا، مبينه أن ساعة العمل تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

 وأوضح المتحدث الرسمي حمد المنيف أن إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 25/09/1438هـ، ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 8/10/1438هـ .

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