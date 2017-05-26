أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يرتفع إلى 32.6 مليون نسمة.. 37% منهم أجانب
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