26 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | القوات الجوية المصرية تثأر لضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا.. وتنفذ ضربة لمواقع داعش في ليبيا

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على “يوتيوب”، مقطع فيديو للضربة الجوية التي شنتها القوات المسلحة، ضد العناصر الإرهابية في الأراضي الليبية.

ووجهت القوات الجوية 6 ضربات جوية مركزة داخل العمق الليبي تستهدف تنظيمات إرهابية مدعومة من داعش لتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة داخل الإراضى المصرية.

 وتم تنفيذ ٦ طلعات لاستهداف ٦ تمركزات، وتم ذلك بالمنطقة الشرقية بالقرب من مدينة درنة، حسب وسائل إعلام مصرية.

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