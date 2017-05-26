فيديو وصور | وفاة وإصابة 54 في تصادم 5 حافلات على طريق القصيم – المدينة

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي عن وقوع حادث تصادم، مساء اليوم (الجمعة)، بين خمس حافلات على الطريق الدولي الرابط بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم.
وأضاف أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، في حين تعرض 48 شخصاً للإصابة، وتنوعت إصاباتهم ما بين الخطرة والمتوسطة وعولج بعضهم في موقع الحادث.
يُذكر أن مستشفيات ومراكز الهلال الأحمر بمنطقة القصيم قد استنفرت فور تلقِّيها البلاغ؛ حيث باشرت عشرات الفرق الإسعافية الموقع وعملت على نقل المصابين للمستشفيات، فيما باشرت الجهات المرورية وفرق الدفاع المدني الموقع.