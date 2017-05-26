26 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة: القبض على سعودي اغتصب خطيبته السابقة وابتزها لعامين وهدد بنشر صورها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوم أمس (الخميس)، القبض على مواطن اغتصب فتاة من جنسية عربية واستمر في ابتزازها لمدة عامين.

وقدمت الفتاة شكواها لأحد مراكز الهيئة، وأوضحت أن المواطن حصل على صورها والمقاطع التابعة لها في فترة سابقة عندما كانت تجمعهما علاقة خطوبة، مشيرة إلى أن خطوبتهما لم تستمر لعدم رضاها عن سلوكياته.

وأفادت الفتاة بأن المواطن هددها بعد فسخ الخطوبة بنشر صورها في حال لم تستمر معه في علاقة محرمة بدأت عندما أخرجها بالقوة من مقر عملها وقام باغتصابها، ما دفع الهيئة للتنسيق مع البحث الجنائي ليُلقى القبض عليه، حسب “تواصل”.

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