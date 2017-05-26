أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري هاتفياً في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في المنيا
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