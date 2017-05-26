27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مراقبون .. خارج .. الاسوار

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

حينما يتم اعفاء قائد مدرسة من منصبه بحجة ان طلابه عندما خرجوا من المدرسة  .. مزقوا الكتب ، وكأن الذي  حصل خارج اسوار المدرسة هو من مسئولية  المدير ،

وهل  المدير مسئول عن الطلاب حتى بعد الانتهاء من دوام المدرسة ، يتسائل البعض ؟

فبدل من ان يتم اعفاء المدير ، لماذا لم يتم السؤال عن السبب الذي جعل اولئك الطلاب يقومون بهذا الفعل ؟

ولماذا لم يتم اعفاء كل المعلمين والمشرفين  وعلى رأسهم حارس المدرسة ؟

كل هذه الاسئلة المتداخلة !، تبحث عن اجوبةٍ .. وان كانت ايضا متداخله

فعندما تقوم بإعفاء المدير فأنت تشجع الطلاب على هذا الفعل ، فكلما ارادوا الانتقام من مديرهم فسوف يفعلون هذا الفعل

مراراً وتكراراً ، وبالتالي انت لم تعالج الموضوع بل فاقمته بهذا القرار الغير صائب ،

والغريب في الامر هو اصرارك على هذا القرار وتأكيدك على انه صواب ، وانه لم يصدر الا بعد تمعن وطول دراسه ، فهذا الامر  يجعل المتلقي يدور في ذهنه قول : ( عارض الصياح بصياح تسلم ) ،

فالاخطاء واردة وتكاد تكون طبيعية منذ الازل ، ولكن الغير طبيعي هو سرعة اتخاذ القرار وعدم ترك فرصة للمعالجه ، وان كنا لانرى هذه الاجراءات تطبق على الجميع ؛ فلماذا لم تقم بمحاسبة من تسبب في تعطيل نظام نور وأدى الى تأخير حركة النقل الخارجي  ؟ ولماذا لم نسمع بإعفاء تقنيين  ؟

وان كنا لانؤيد الاعفاءات واثبات الصرامة والجدية كجزء من الحل ، بل هناك عدة حلول ومنها :

– تنشيط دور المشرف الاجتماعي

– طرح برامج توعوية

– التأكد من وضع صناديق لمخلفات الكتب

– وضع كاميرات لمراقبة المدارس من الخارج

– تعيين لجنه مختصه تبحث ما الاسباب التي ادت الى هذا الفعل  وتعالج المشكله

وان ثبت ما يدين المدير فحاسبه على قدر خطأه ، ناهيك عن الاعفاء فلم يقم بجرمٍ يستوجب هذا القرار ، وهنا أعجب كيف لم تشفع له تلك السنين التي قضاها في خدمة العلم والتعليم ، وهي 28 سنه ، وكيف يتم اعفائه مع بداية تطاير تلك الاوراق ؛  فهذا هو الخطأ بعينه  فالمسائل بهذه الطريقه لاتقاس ،

فقد يكون منظر هذه الكتب الممزقة ” مزعج ” نوعاً ما ، ولكن لا يستوجب عليك ان تلزم بها مدير مدرسه غارق في الكثير من الاعمال والتصحيح والمراجعه – بأن يراقب الطلاب ويراقب سلوكياتهم خارج المدرسة ، فقد قال جل من قائل ( مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ) ،

فليس من العدل ان نلزم المدير بما يدور خارج اسوار مدرسته ، بل حتى ان بعض المدراء .. قد لايكون له تأثير خارج  المدرسة ، ولن يخافوا منه الطلاب على وعلى ذلك  فقد يكونوا في اخر امتحان لهم ، فالمدير لن يستطيع ان يسيطر على ما يقارب المئتين طالب في وقت واحد ؟ ،

والا … فأحدث لنا وظائف جديده بمسى ( مراقبين خارج الاسوار ) !!مهمتهم مراقبة الطلاب الى ان يصلوا بيوتهم ! !؛

مع العلم ان دور المدرسة وإدارتها ينتهي مع انتهاء دوامها ،

وهنا يأتي دور التوعية من قبل المرشدون الطلابيون ، والمشرفون الاجتماعيون ، واولياء الامور ، فالعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر ، هذه بعض وجهات النظر المتواضعه ، فلا اخفيك بأني اخاف من ان يأتي يوم تبحث فيه عن مدراء للمدارس ولا تجد ، فما هي الحوافز ، او البدلات التي اعددتموها للمدراء ، ليس الا انهم اصبحوا كبش الفداء .

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