27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد أول سعودية تمارس رياضة الـ “كيك بوكسينج” وتتوج بالميداليات

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

حصلت فتاة سعودية، تُدعى “دونا الغامدي”، على ميداليتين “ذهبية وفضية” في رياضة “الكيك بوكسينج”، التي أقيمت في عمان ضمن بطولة الأندية العربية الثامنة لهذه الرياضة.

وقالت “دونا”، إنها سعيدة لتمثيل بلدها، مؤكدة أنها تطمح إلى تحقيق المزيد من البطولات، وتُعتبر بذلك أول سعودية تدخل هذا النوع من الرياضة.

من جانبه، قال مدرب “الفتاة”، ويُدعى فؤاد الشامي، إنها استطاعت إثبات نفسها، وأنه فخور بذلك، معتبرًا أنها قادرة على تحقيق بطولات أكثر في المستقبل.

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