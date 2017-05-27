بعد بث “العربية” تقاريرًا حول أدوار قطر المشبوهة.. مغرد يهدد تركي الدخيل بـ “الدهس المدبر”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أطلق مغرد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة يهدد فيها مدير عام قناة العربية الإعلامي السعودي تركي الدخيل بدهسه بسيارة في حادثة شنيعة مدبرة، في تصرف غير مسؤول، ولا يخلو من حقد دفين تجاه أحد الإعلاميين السعوديين، على خلفية ما تبثه قناة العربية من تقارير حول أدوار دولة قطر المشبوهة في ملفات خليجية عدة.
وفي هذا السياق يؤكد المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية هاني الغامدي أن بعض الجهلة يعتقدون أنهم بمنأى عن تطبيق النظام والقانون ومازال هؤلاء وبكل أسف يقعون في شر أعمالهم بألسنتهم وما تنتقيه أصابعهم من حروف لتكون كلمات يحاسبون عليها قانونياً، لافتاً إلى أن هناك إجراءات وعقوبات في دول عدة، تندرج تحت لائحة الجرائم الإلكترونية، حسب “عكاظ”.