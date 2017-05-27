27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. شابان يقلدان مؤذني الحرمين بصوتهما الجميل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم يظهر شابين يقلدان مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة أثناء رفعهم الأذان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الفيديو الذي يكشف عن الأصوات التي يستمع لها الملايين حول العالم، وهي تصدح بالأذان 5 مرات يومياً.

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