27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العثور على جثة مُتفحمة بمنطقة خالية من السكان في جدة.. والجهات الأمنية تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

عثر شخصان بجدة على جثة مُتفحمة في إحدى المناطق البعيدة والخالية من السكان، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً في الواقعة للتوصل إلى هوية المتوفى وملابسات الوفاة.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن دوريات الشرطة بمركز السامر في محافظة جدة تعاملت مع بلاغ ورد من شخصين بعثورهما على جثة متفحمة، لافتةً إلى أن المعاينة الأولية للجثمان اتضح وجودها في مكان فضاء به آثار حريق ومُتفحمة تماماً مع فقدان الجزء السفلي من الجسد.

ولفتت إلى أن الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية تعاملوا مع الحالة، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة بعد التحفظ على الجثمان؛ لكشف هوية صاحبه وملابسات وفاته بهذا الشكل.

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