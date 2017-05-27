27 مايو 2017 مـ / موافق 1 رمضان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التنمية الاجتماعية” تطلق خدمة جديدة تتيح لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة جديدة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني الاعتراض على إيقاف صرف الإعانة المالية عنهم أو عن أحد التابعين لهم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنها ستظهر نوع المستندات بناءً على سبب الإيقاف، مبينةً أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب 15 يوماً، ولافتةً إلى أن الخدمة تتيح للمعترضين تقييم الخدمات المقدمة لهم على موقع البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأبانت أن تقديم طلب الاعتراض يتم من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية (mlsd.gov.sa)، واختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية، ثم اختيار نوع الاعتراض، ومن ثم تعبئة بيانات الاعتراض، وإرفاق الأوراق المطلوبة، ثم تقديم طلب الاعتراض، موضحةً أن متابعة حالة طلب الاعتراض ستكون من خلال أيقونة “طلباتي”.

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